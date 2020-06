[주간HOT종목]수소사업 기대감에 '한화솔루션' 이목집중

한화솔루션우는 일주일 새 주가 두 배 이상 뛰어…이틀 연속 상한가 기록하기도

[아시아경제 금보령 기자] 한화그룹이 '제2의 테슬라'로 불리는 미국 수소차 업체 니콜라(Nikola)에 선제 투자한 사실이 알려지면서 이번 주 한화솔루션이 큰 관심을 받았다.

13일 한국거래소에 따르면 한화솔루션은 종가 기준 지난 5일 1만6900원에서 12일 1만8500원으로 일주일 사이 9.47% 상승했다. 한화솔루션우의 경우 같은 기간 1만1100원에서 2만4500원으로 두 배 이상 뛰면서 상승폭을 더욱 키웠다. 한화솔루션우 한화솔루션우 009835 | 코스피 증권정보 현재가 24,500 전일대비 400 등락률 +1.66% 거래량 2,490,230 전일가 24,100 2020.06.12 15:32 장마감 close 는 지난 9~10일 이틀 연속 상한가를 쳤다.

한화솔루션이 주목을 받은 데엔 니콜라의 역할이 컸다. 니콜라는 미국 수소트럭 업체다. 지난 4일(현지시간) 나스닥 시장에서 33.8달러로 마감한 주가가 8일에는 73.3달러로 2배 이상 오르면서 한화그룹의 계열사 지분가치도 크게 증가했다. 한화그룹 계열사인 한화에너지와 한화종합화학이 2018년 1억 달러를 투자해 니콜라 지분 6.13%를 확보해뒀기 때문이다. 특히 최종 투자 결정 과정에서 김동관 한화솔루션 부사장이 적지 않은 역할을 한 것으로 알려졌다.

니콜라에 투자한 한화에너지와 한화종합화학은 비상장사여서 직접 투자할 수 없다. 여기에 한화솔루션이 한화종합화학 지분 36%를 보유하고 있다는 점과 한화의 미국 수소 생태계 시장 진출 가능성에 대한 기대감 등이 한화솔루션 주가에 반영된 것으로 판단된다.

이안나 이베스트투자증권 연구원은 " 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 18,500 전일대비 450 등락률 +2.49% 거래량 4,049,937 전일가 18,050 2020.06.12 15:30 장마감 close 첨단소재사업부문에서는 수소충전소용 탱크나 트럭용 수소 탱크 공급이 가능하다"며 "한화솔루션 첨단소재 사업부는 지난해 12월에 고압탱크설비 제조업체인 태광후지킨을 인수했다. 태광후지킨은 2009년 일본 반도체장비업체인 후지킨으로 태광 SCT가 인수하면서 100% 자회사로 편입된 기업이다. 이들이 하고 있는 압력탱크기술은 탄소섬유 2차 가공 와인딩 공법 쪽으로 보면 된다"고 설명했다.

이어 그는 "한화솔루션 케미칼부문은 물을 전기 분해해 수소 생산하는 기술을 자체 개발 중"이라며 "따라서 니콜라 투자를 계기로 수소 사업에 진출할 경우, 시너지가 날만한 제품들은 보유하고 있다고 보여진다"고 덧붙였다.

메인사업인 태양광도 긍정적이다. 미국 대통령 선거 후보인 조 바이든 전 부통령의 지지율이 상승하고 있는데, 미국 대선에서 민주당이 승리할 경우 그린에너지 모멘텀이 발생할 수 있다. 한승재 DB금융투자 연구원은 "바이든의 정책은 민주당 후보답게 신재생에너지에 우호적이다. 바이든의 주요 정책을 살펴보면 당선 이후 2050년까지 온실가스 배출 '0'을 달성하기 위한 준비가 필요하다는 것이 대전제"라며 "바이든 지지율 상승으로 미국 대선 이후 신재생 정책 모멘텀이 발생할 수 있다"고 말했다.

