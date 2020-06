해외시장 개척? ‘대학생 보부상’이 나갑니다

동명대 재학생 보부상으로 나서 수출제품 홍보·시장 개척 임무

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학생들이 해외 보부상으로 나선다. 임무는 대학의 가족회사 해외 시장 개척을 지원하는 일이다.

동명대는 ‘가족회사 해외시장 개척을 내 손으로’라는 슬로건으로 가족회사 제품을 홍보하고 수출 업무를 돕는 ‘동명 보부상’ 20명을 선발해 해외로 파견한다고 12일 밝혔다.

동명대의 독특한 차별화 프로그램인 동명보부상은 제품 홍보 및 수출활동 지원을 통한 해외시장개척 지원, 재학생의 글로벌 취업역량 강화 등에 해마다 크게 기여하고 있는 이색 프로그램이다.

올해는 파견 국가의 유학생이 포함된 팀 구성(유학생 1명과 한국학생 1명)으로 현지 안전문제와 문화 이해 부족 문제를 해결하고 영어회화와 마케팅 등 국내 교육을 통해 2021년도 활동성과를 극대화할 준비를 하고 있다.

대학은 올해 동명보부상으로 재학생 20명을 선발한다. 이들은 파견 국가 현지 체재비와 각종 교육비 지원을 받으며, 파견에 앞서 특강과 실무 교육을 받는다. 오는 15일부터 20명을 뽑을 때까지 모집에 들어가며 재학생 1~3학년이 대상이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr