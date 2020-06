한샘몰, 상반기 결산 이벤트…5가지 테마별 혜택

30일까지 상반기 결산 특가 이벤트로 최대 50만원 즉시 할인

[아시아경제 김철현 기자] 한샘(대표 강승수)은 자사 온라인몰 '한샘몰'에서 오는 30일까지 상반기 결산 혜택을 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 결산은 다섯 가지 테마로 구성돼 고객이 원하는 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

첫 번째 테마는 구매 금액 별 즉시 할인이다. 500만 원 이상 구매 시 최대 40만 원의 결제 쿠폰이 지급돼 즉시 할인이 적용되고, 국민카드 소지 고객이라면 10만 원 추가 할인으로 총 50만 원의 할인 혜택을 누릴 수 있다. 즉시 할인은 장바구니에서 상품별 쿠폰을 적용하면 결제 직전 구매 금액에 따라 최종 금액에서 자동으로 할인된다.

두 번째 테마는 소파와 매트리스 무료체험 서비스다. 한샘몰의 '하이' 소파 시리즈와 '프라임 노블&리츠' 리클라이너 소파는 2주, '슬리핑코드' 매트리스와 '콩코드' 매트리스는 90일까지 무료로 체험할 수 있다. 더불어 매트리스 구입 시 침대 프레임을 함께 구매할 경우 최대 50%까지 할인하는 혜택도 제공하고 있다.

세 번째 테마는 2020년 상반기 월별 판매량 1위였던 가구, 생활용품의 특가 할인이다. 이 품목은 고객들의 사랑을 많이 받았던 제품들로 준비됐다. 한샘의 대표 가구인 '샘' 책장과 '샘키즈' 수납장을 비롯해 '시네빔' 홈 시네마 빔프로젝트와 '허니슬립' 방수 매트리스 커버 등을 선보인다.

네 번째 테마는 올 여름 더위를 대비할 수 있도록 한샘몰의 여름 대표 상품 10종을 특가로 제공하는 이벤트다. 품목은 '디어썸머 리플' 여름 홑이불과 저소음 항공 모터 'BLDC 서큘레이터' 선풍기, 호텔식 완벽 암막 커튼 등으로 최대 52% 할인한다.

마지막 다섯 번째 테마는 상반기에 출시된 제품 중 높은 평점을 받은 고객의 후기로 증명된 신상품들이다. 가구 타임 특가 세일도 진행한다. 가구 타임 특가 라인업은 매주 화요일, 금요일 오전 10시에 업데이트돼 다양한 할인 품목들을 확인하고 구매할 수 있다.

이 밖에도 한샘과 타 브랜드가 협업한 상품들을 테마로 고객의 반응이 제일 좋았던 10곳을 선정해 최대 50% 할인한다. 한샘 관계자는 "한샘몰에서 상반기 많은 사랑을 받았던 제품 중심으로 이번 결산세일을 준비했다"며 "오는 30일까지 진행되는 이번 결산 세일을 통해 더욱 많은 혜택 받아가길 바란다"고 했다.

