홍남기 "코로나 사태 이후 '일자리 보호·경제활력 제고·과감한 혁신' 중요"

[아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "취약계층 및 일자리에 대한 보호가 중요하다"며 "자영업자·소상공인을 적극 지원하고, 고용유지 및 안정화에 힘쓰겠다"고 강조했다.

홍 부총리는 이날 화상으로 개최된 경제협력개발기구(OECD) 장관급 이사회 라운드테이블에 참석해 이 같이 밝혔다.

홍 부총리는 "경제회복 촉진 측면에서는 방역과 경제 활동간 균형, 각국의 적극적인 경기부양책 마련 및 무역·인력이동 원활화를 통한 경제활력 제고가 필요성하다"며 " 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후에 대한 사전대비 를 위해 비대면·디지털화에 대한 선제적 투자 등 과감한 혁신을 통해 위기를 기회로 전환시킬 필요가 있다"고 말했다.

홍 부총리는 코로나19의 완전 종식과 글로벌 경제의 조기회복을 위한 강력한 국제사회 공조의 필요성도 피력했다. 이에 참석 회원국들은 과감한 경기대응 정책 및 국제사회 공조가 긴요하다고 화답했다.

한편 이 자리에서 구리야 OECD 사무총장은 올 10월말 열릴 예정인 각료이사회를 통해 코로나19 대응을 위한 OECD의 정책 연구 성과 결과물을 종합 발표할 예정이라고 밝혔다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr