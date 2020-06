강경화 장관, 영국 외교장관과 통화…코로나19 대응·브렉시트 대비 논의

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 10일 오후 도미닉 랍 영국 외교장관의 요청으로 전화통화를 가졌다고 외교부가 밝혔다.

지난 2월과 4월에 이어 3번째로 이뤄진 금번 통화에서 양 장관은 △신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 △브렉시트(Brexit) 대비 양자 협정 개정 △6.25 70주년 계기 영국 여왕 특별 메시지 △환경분야 협력 △최근 국제정세 등에 대해 논의했다.

강 장관은 최근 영국의 코로나19 상황이 안정되고 있는 것을 평가하고 영측이 해외 입국자에 대한 방역 조치 도입을 사전에 우리측과 공유하는 등 긴밀히 협력해 준 것에 대해 감사하다고 밝혔다.

이에 랍 장관은 지난 3개월 동안 코로나19 대응에서 많은 진전을 이뤘지만 재유행 가능성에 긴장을 늦추지 않고 있다고 하고 현재는 한국과 같이 방역과 일상복귀를 병행하며 2차 유행 예방을 위해 노력하고 있다고 답변했다.

아울러 강 장관은 영국이 개최한 글로벌 백신 정상회의(GAVI: Global Vaccine Summit)에서 목표 이상의 백신 개발 기금이 확보 된 것을 축하하고, 필요한 모든 이들이 백신개발 해택을 누릴 수 있도록 노력해 나가자고 말했다.

랍 장관도 지난 글로벌 백신 정상회의에 강 장관이 참여하여 기여 입장을 밝혀 준 것에 감사하다고 하고, 양국간 보건 협력을 확대해 나가자고 화답했다.

특히 양 장관은 코로나19 이후 경제회복은 환경 친화적으로 이뤄져야 한다는 데 의견을 같이 했다. 랍 장관은 영국이 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)를 내년 말에 개최할 것이라고 했고 강 장관은 우리 정부가 코로나 이후 경제회복의 2대 축으로 디지털과 녹색 분야를 중시하고 있다고 말했다.

이어 강 장관은 마무리 단계에 있는 한영 FTA의 발효 및 한영 항공협정 개정이 조속히 이루어지기를 희망했고 랍 장관은 브렉시트 전환기간 내 관련 절차가 마무리돼 양국간 경제교류에 차질이 없도록 노력하겠다고 밝혔다. 또한 랍 장관은 양국관계에 각별한 의미를 지닌 6.25전쟁 70주년을 맞이하여 엘리자베스 2세 영국 여왕이 양국 국민들에게 보내는 특별한 메시지를 준비하고 있다고 전했고 강 장관은 감사의 뜻을 표명했다.

외교부 당국자는 "양 장관은 최근 국제정세에 대한 의견을 나누고 다양한 국제 문제에 대해 활발한 소통과 긴밀한 협력을 해 나가기로 했다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr