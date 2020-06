경산시의회, 제219회 정례회 개회 … 지난해 세입·세출결산 심사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경산시의회는 8일 '제219회 제1차 정례회' 본회의를 열고, 22일간 의정 활동에 들어갔다.

강수명 의장은 개회사에서 "이번 정례회는 2020년도 행정사무감사와 2019년도 결산 및 예비비 심사를 살펴보는 중요한 회기로서, 심도 있는 감사를 통해 집행부에 대한 합리적 견제와 정책적인 대안을 제시하는 의회가 되도록 노력하겠다"고 다짐했다.

이번 정례회는 9~17일 각 상임위별 2020년도 행정사무감사 및 주요사업장 현장 확인을 실시하고, 18~22일 2019 회계연도 세입·세출결산 및 예비비를 심사한다.

이어 23일에는 상임위에서 '공동주택 층간소음 방지에 관한 조례안'(손병숙 의원 대표발의)과 '마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례안'(엄정애 의원) 등 5건의 안건을, 24~25일 예산결산특별위원회에서 2019 회계연도 세입·세출결산 및 예비비에 대해 심사한다.

이번 예산결산특별위원으로는 위원장에 이경원 의원, 부위원장 김봉희 의원, 위원에 남광락·박순득·손병숙·양재영·이기동 의원 등 7명으로 구성됐다.

한편, 이날 제1차 본회의에서는 배향선 의원이 성인지 감수성에 입각한 공중화장실 설치·운영과 실질적인 인사·후생복지정책 실현'에 관한 시정질문을 통해 집행부에 성실한 대책 마련을 요구했다.

