[아시아경제 유제훈 기자] 스가 요시히데(管喜英) 일본 관방장관은 5일 한국군의 독도방어훈련과 관련해 우리 측에 강력히 항의했다고 밝혔다.

스가 장관은 이날 오후 기자회견에서 "이번 다케시마(竹島·일본에서 독도를 일컫는 명칭) 관련 훈련은 다케시마가 역사적 사실에 비춰보거나 국제법상으로도 명백히 일본의 고유영토임을 고려하면 절대 받아들일 수 없는 유감스러운 일"이라며 이같이 밝혔다.

스가 장관은 또 "한국 측에 즉각 강하게 항의했다"면서 "한일 관계의 어려운 상황이 이어지고 있으나 다양한 현안에서 한국 측에 적절한 대응을 계속 요구할 것"이라고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr