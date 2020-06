서울시 관계자들이 5일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제17회 서울국제치과기자재전시회(SIDEX 2020)'에서 방역수칙을 점검하기 위해 이동하고 있다. 서울시는 최근 수도권 코로나19 집단 발생으로 지역감염 확산이 우려되는 상황에서 대규모 행사 진행은 적절하지 않다며 긴급 집합제한명령을 내렸다. /문호남 기자 munonam@

