2차 세계대전 발발, 프로이트가 벌인 논쟁은…연극 '라스트 세션' 초연

'라스트 세션'은 미국의 극작가 마크 세인트 저메인(Mark St. Germain)이 아맨드 M. 니콜라이(Armand M. Nicholi, Jr.)의 저서 '루이스 vs. 프로이트(THE QUESTION OF GOD)'에서 영감을 얻어 쓴 작품이다.

[아시아경제 박병희 기자] 정신분석학의 창시자 지그문트 프로이트와 소설 '나니아 연대기'의 작가 C.S. 루이스가 영국이 독일과의 전면전을 선포하며 제2차 세계대전에 돌입한 1939년 9월3일 만나 논쟁을 벌인다는 상상에 기반한 2인극 '라스트 세션(원제:Freud's Last Session)'이 오는 7월 개막한다.