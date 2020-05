문경준-이수민 vs 박상현-함정우 "KPGA 스킨스게임 출격"

한국프로골프협회(KPGA)는 26일 "다음달 1일 경기도 용인 플라자골프장 타이거코스에서 4명의 선수가 출전하는 2대2 스킨스게임을 펼친다"고 발표했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과 기금 조성을 위한 특급 이벤트다. 총상금 1억원, '레이징 머니 포 코비드-19 릴리프(Raising Money for COVID-19 Relief)'란 부제로 진행된다. 코리안투어 파트너인 하나금융그룹과 제네시스가 후원한다.

