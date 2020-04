한화토탈, '세계 안전의 날' 맞아 안전의식 '레벨업'

올해는 '세이프티 그린 라이트: 우리의 생명이 최우선 가치(Safety green light: our live first!)'라는 주제를 선정하고, 작업 시작 전 5분 동안 자신, 동료, 그리고 부서에 영향을 미칠 수 있는 위험요인에 대해 점검하여 의심이 들 경우 어떤 상황에도 즉시 작업을 중지해야 함을 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.