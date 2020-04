미래에셋생명, 고객동행 자문단 불편사항 80여건 개선

카카오 인증 서비스 시행, 별도 앱 설치 없이 이용 가능한 자체 내장형 지문인증 서비스 도입, IT 및 사고보험금 전담 콜센터 신설, 사이버창구 및 변액보험 펀드변경 매뉴얼 영상 제작 등이 대표적인 개선 사례이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.