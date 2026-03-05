자사주 93% 소각 결정

미래에셋생명 미래에셋생명 close 증권정보 085620 KOSPI 현재가 13,570 전일대비 3,130 등락률 +29.98% 거래량 238,951 전일가 10,440 2026.03.05 09:15 기준 관련기사 미래에셋생명, 자사주 93% 소각…"주주가치 제고" 기회가 왔다면 크게 살려야...연 5%대 금리로 투자금 넉넉하게 마련해볼까 상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면? 이 5일 장초반 상한가를 기록했다. 주주가치 제고를 위해 자사주 대규모 소각을 결정했다는 소식이 투자 심리를 자극한 것으로 해석된다.


이날 오전 9시20분께 미래에셋생명은 전장 대비 29.98%(3130원) 오른 1만3570원에 거래되며 상한가를 찍었다.

[특징주]미래에셋생명, 대규모 자사주 소각 결정에 장초반 상한가
앞서 미래에셋생명은 전날 이사회를 열고 주주가치를 극대화하기 위해 보유 중인 자사주의 93%에 해당하는 6296만주를 소각하겠다고 공시했다. 임직원 보상 목적 자사주 470만주를 제외한 보통주와 전환우선주 등 전량이다.


이번 소각으로 미래에셋생명의 총 발행주식은 기존 대비 31.8% 줄어든다. 보통주 기준으로는 전체의 23.6%가 줄어들면서 주당순이익(EPS)이 증가해 주주가치 제고 효과를 기대할 수 있다고 미래에셋생명 측은 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

