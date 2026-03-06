[특징주]'대규모 자사주 소각' 미래에셋생명, 이틀 연속 상승세

최근 대규모 자사주를 소각한 미래에셋생명 미래에셋생명 close 증권정보 085620 KOSPI 현재가 14,410 전일대비 840 등락률 +6.19% 거래량 1,620,487 전일가 13,570 2026.03.06 11:17 기준 관련기사 [특징주]미래에셋생명, 대규모 자사주 소각 결정에 장초반 상한가 미래에셋생명, 자사주 93% 소각…"주주가치 제고" 기회가 왔다면 크게 살려야...연 5%대 금리로 투자금 넉넉하게 마련해볼까 전 종목 시세 보기 의 주가가 이틀 연속 상승세다.

6일 오전 11시12분 기준 미래에셋생명은 전일 대비 820원(6.04%) 오른 1만4390원에 거래되고 있다. 전날엔 장중 1만5600원까지 치솟으며 상한가를 쳤다.

이는 미래에셋생명이 4일 대규모 자사주를 소각하면서 투자심리를 자극한 것으로 보인다. 전자공시시스템(DART)에 따르면 미래에셋생명은 보통주와 전환우선주 등 6296만주를 소각하겠다고 공시했다. 이는 회사가 보유한 자사주의 약 93%다.

미래에셋생명은 보통주 기준 전체의 23.6%가 감소해 주당순이익(EPS) 증가 등 주주가치 제고 효과가 기대된다고 전했다.

황서율 기자



