[특급열차-70화]YBM넷, 이러닝 산업을 선도하는 온라인 교육기업

YBM넷 YBM넷 057030 | 코스닥 증권정보 현재가 7,000 전일대비 370 등락률 +5.58% 거래량 11,843,951 전일가 6,630 2020.04.02 15:30 장마감 close 은 2000년 6월 출범해 국내 이러닝 산업을 개척하고 선도해온 국내 대표 온라인 교육기업이다. 온라인 테스트, 디지털 콘텐츠 판매를 기반으로 사업을 확장하고 있다. 온라인 교육 노하우와 데이터베이스 및 솔루션 개발력을 기반으로 스마트 러닝 시장에서도 두각을 나타내고 있다. YBM넷은 이러닝 교육기업이라는 틀을 깨고 어학부터 IT교육, 취업, 직무역량개발 교육까지 종합교육과정을 갖췄다. 자체 IT 솔루션과 교육 콘텐츠의 해외 수출, 오프라인 사업확장, 공교육 지원 사업 등 사업 다각화를 추진하고 있다.

