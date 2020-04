T모바일ㆍ스프린트 합병 완료…미 통신 3강체제

더 버지 등 IT 전문 매체들에 따르면 T모바일과 스프린트는 1일(현지시간) 합병 작업이 완료됐다고 공식 발표했다. 합병법인의 이름은 T모바일이다. 당초 양사는 작년 중반까지 합병을 완료할 계획이었으나 미 법무부, 연방통신위원회(FCC) 승인 절차가 지연되며 시간이 더 소요됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.