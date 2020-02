데스커, 'USB허브 모니터 받침대' 크라우드 펀딩 7657% 달성

친환경 자재를 사용한 국내 자체 생산으로 높은 품질을 보장하고 있는 데스커는 평소 여러 IT 기기를 동시에 사용할 수 없어 불편함을 겪는 사용자의 환경 개선하고자 해당 제품을 개발했다고 설명했다. 데스커 관계자는 "데스커가 이번 와디즈 크라우드펀딩에 성공한 것은 데스커 브랜드에 대한 높은 신뢰도와 우수한 제품력을 소비자에게 인정받은 결과"라며 "앞으로도 데스커는 소비자의 제품사용 패턴과 특성을 고려해 IT 환경에 최적화된 제품을 개발하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

