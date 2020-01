"한국당이 좋아" vs "무조건 민주당" 설날, '밥상머리 정치 설전' 하실 건가요

그러나 또 다른 의견도 있다. 30대 중반 직장인 C 씨는 "매년 명절에 정치 이슈로 크고 작은 논쟁을 하고 있다"면서 "지지하는 정당이 있으면 가족을 떠나서 누구라도 얘기를 할 수 있어야 건강한 사회다"라고 목소리를 높였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.