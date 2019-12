27일(현지시간) 주요 외신에 따르면 미국 경매업체인 줄리앙 옥션은 BTS가 2017년부터 올해까지 진행한 '러브 유어셀프 투어'(Love Yourself Tour) 때 사용한 마이크 7개를 다음달 그래미 어워즈 주간에 경매에 출품한다.

