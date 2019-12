"2020년, 소프트웨어보다 하드웨어 주가 상승 높을 것"

경기확장국면 후반기였던 2017년에는 외국인이 한국 주식시장에서 순매수하던 날, IT 하드웨어 종목인 삼성전자와 하이닉스의 순매수 금액 비중은 10%였고, 순매도하던 날은 이들 순매도 금액 비중이 65%에 달했지만 경기회복에 대한 기대가 나타나기 시작한 올초 이후 상황은 바뀌고 있다는 분석이다.

[아시아경제 오주연 기자] 내년에는 경기확장 국면을 맞아 IT 소프트웨어보다는 하드웨어 산업이 더 높은 주가 상승률을 보일 것이라는 전망이 나왔다.