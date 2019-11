삼성SDS, 유럽 전시공간 '디지털 혁신' 이끈다

양사는 이번 협약을 통해 미래형 컨벤션 센터를 위한 '디지털 트랜스포메이션 로드맵'을 수립하고 혁신 방안을 단계적으로 추진하기로 했다. 삼성SDS는 전략적 IT 파트너로서 최신 IT 기술을 적용해 ▲전시공간 디지털 혁신 ▲관람객수 예측, 동선 최적화 등을 위한 데이터 분석 ▲기존 업무 시스템의 클라우드화 ▲모바일앱, 영상회의 등을 활용한 임직원 업무 디지털화 등을 진행하게 된다.

