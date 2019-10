[뉴욕마감]Fed '금리 인하·당분간 현행 유지'에 S&P 최고치 돌파

[이미지출처=로이터연합뉴스]

[아시아경제 뉴욕=김봉수 특파원] 미국 뉴욕증시는 30일(현지시간) 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 및 당분간 현행 유지 방침 시사가 투자 심리를 고조시킴에 따라 S&P500지수가 이틀만에 또 다시 최고치를 경신하는 등 상승세로 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전날 대비 115.27포인트(0.43%) 상승한 2만7186.69에 거래를 끝냈다. S&P500지수도 9.88포인트(0.33%) 오른 3046.77을 기록해 지난 28일에 이어 사상 최고치 기록을 또 다시 경신했다. 기술주 중심의 나스닥지수도 27.12포인트(0.33%) 뛴 8303.97로 마감됐다.

이날 Fed는 전날부터 이틀간 연방공개시장위원회(FOMC)를 진행한 결과 금리를 1.75~2.0%에서 1.50~1.75%포 0.25%포인트 인하하기로 결정했다. 지난 7월, 9월에 이어 3회 연속 금리 인하를 단행했다. 미국 경제가 여전히 견고한 상태지만, 글로벌 리스크ㆍ기업투자 감소 등 불확실성이 여전히 남아 있어 경기 둔화를 막기 위한 '보험적 인하'를 단행한 것이다. Fed는 그러나 FOMC 결과와 함께 발표한 성명서에서 기존의 '확장세 유지를 위해 적절히 행동할 것(act as appropriate)'이라는 문구를 삭제하는 대신 '금리 목표 범위의 적절한 경로(appropriate path of the target range )를 판단해 가겠다는 문장으로 대체했다.

현재 미국 경제의 견고한 상태로 볼 때 Fed의 이같은 입장 변화는 사실상 금리를 더 이상 내리지 않을 것이라는 신호로 해석됐다.

이에 뉴욕증시는 잠깐 하락세를 탔지만 제롬 파월 Fed 의장은 FOMC 결과 발표 직후 진행된 기자회견에서 물가가 급격히 상승하지 않는 한 금리를 올리지 않겠다는 방침을 시사하면서 한동안 현재의 낮은 금리 상태가 유지될 것이라는 기대감으로 반등했다.

이날 Fed의 금리 인하는 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 예상보다 양호하다는 발표가 나온 후에 이뤄졌다. 이날 미 상무부는 3분기 미 GDP 성장률이 1.9%(속보치ㆍ연률)를 기록했다고 발표했다. 월가 예상치 1.6%를 초과했는데, 소비ㆍ정부 지출이 늘어나면서 GDP 성장을 주도한 것으로 나타났다. 고용시장도 여전히 견고했다. 이날 ADP와 무디스 애널리틱스가 발표한 10월 미국 민간 신규 일자리 수는 12만5000개로 월가 예상치 10만개보다 많았다. 그러나 9월의 경우 9만3000개에서 4만2000개로 감소한 것으로 조정됐다.

이날 제너럴일렉트릭(GE)사는 예상치를 초과하는 3분기 실적을 발표해 주가가 11.5%나 급등했다. CME 그룹과 ADP도 예상보다 양호한 3분기 실적을 보고했고, 애플, 페이스북, 스타벅스, 리프트 등이 장 종료 후 3분기 실적 보고서를 발표할 예정이다. 현재 S&P500지수 소속 기업 중 3분기 실적을 보고한 기업의 74%가 예상보다 양호한 실적을 발표했다.

국제유가는 미국 원유 재고 증가로 사흘 연속 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.9%(0.48달러) 내린 55.06달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 12월물 브렌트유도 오후 3시46분 현재 배럴당 1.54%(0.95달러) 하락한 60.64달러에 거래되고 있다.

국제 금값은 올랐다. 뉴욕상품거래소에서 12월물 금은 전날보다 온스당 0.4%(6.0달러) 오른 1496.70달러를 기록했다.

