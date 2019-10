KT '인공지능 컴퍼니' 변신 선언…"대한민국을 초지능사회로!"

KT는 30일서울 종로구 광화문 KT스퀘어에서 기자간담회를 열고 AI 전문기업으로 탈바꿈하겠다고 발표했다. 향후 4년간 AI에 3000억원을 투자하고, AI 전문인력 1000명을 육성하겠다는 계획이다. 이필재 KT 마케팅부문장(부사장)은 "국민기업 KT는 'IT 강국, 대한민국'을 만들기 위해 앞장섰던 것처럼 'AI 선진국, 대한민국'을 만드는 밑거름이 되고자 AI 컴퍼니로 변신을 선언한다"고 말했다.

