에스퍼 美 국방 "알바그다디, 항복 거부 후 자복…테러에 엄청난 타격"

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오전 9시20분쯤 백악관에서 기자회견을 열고 IS 수괴인 알바그다디가 시리아 북서부 이들립 지역에서 미군의 공습 도중 자폭했다고 밝혔다. 이번 작전에는 헬기 8대를 비롯한 미군 특수부대 인력이 투입됐다. 미군의 작전은 수개월 전부터 은밀히 진행됐으며 이라크, 터키, 시리아, 쿠르드족, 러시아 등 다양한 진영이 정보를 제공하는 등 협력한 것으로 알려졌다.

