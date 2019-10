창작뮤지컬 '호프' 예그린뮤지컬어워드 '올해의 뮤지컬상'

안무상은 '전설의 리틀 농구단'의 신선호 안무가에게 돌아갔다. 신선호 안무가는 '전설의 리틀 농구단' 외에도 '마리퀴리', '아랑가', '그날들', '반고흐와 해바라기 소년', 'One More' 등 다양한 초재연 창작뮤지컬에서 왕성하게 활동했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.