[과학을읽다]나중을 위해 '치아'를 보관한다?

왜 유치를 은행까지 만들어가면서 보관하는 것일까요? 유치에 포함된 줄기세포 때문입니다. 미국 국립 치과 및 두개 안면 연구소(National Institute of Dental and Craniofacial, NIDCR)는 유치에는 가치있는 줄기세포가 포함돼 있다는 내용의 연구결과를 발표한 바 있습니다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.