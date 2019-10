러 "터키와 시리아 무력충돌 허용치 않을 것"

러시아가 터키군의 시리아 진입에 개입할 것을 선언하면서 시리아 내전은 새로운 국면을 맞을 것으로 예상된다. 현재 불과 일주일간 벌어진 터키군의 군사작전으로 쿠르드족 세력은 크게 약화됐고, 70여명이 숨지고 25만명이 난민이 됐으며, 쿠르드족에 억류돼있던 국제테러단체인 IS 조직원들이 대거 탈주하는 등 혼란이 지속되고 있다. 앞서 미국정부가 양자간 휴전을 제안했으나, 터키 정부는 이를 거부하고 군사작전을 이어갈 것이라고 밝혔다.

