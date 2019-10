[2019 국감] 외국 정상체중, 한국에선 비만?…"국내 기준 유독 엄격"

3일 국회 보건복지위원회 소속 남인순 더불어민주당 의원에 따르면 대부분의 경제협력개발기구(OECD) 국가 등에선 정상 체중의 기준을 BMI 25 이하를 정상으로 본다. 반면 국내에선 23 이하를 정상으로 분류하고 있다. 남 의원은 "우리나라는 2000년 제정된 세계보건기구 서태평양지역사무처(WPRO)의 비만 기준을 사용하고 있다"면서 "WPRO가 2011년부터 WHO 기준을 도입했음에도 불구하고 여전히 이전 기준을 사용하고 있다"고 말했다.

