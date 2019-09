AIA생명, 토트넘 코치진과 축구 꿈나무들의 특별한 만남

이번 프로그램은 토트넘 핫스퍼의 현지 코치진을 초청해 어린이들에게 무료 축구 교육을 제공한다. HLBL(더 건강하게, 더 오랫동안, 더 나은 삶, Healthier, Longer, Better Lives)이라는 브랜드 슬로건에 따라 어린이들의 건강한 성장과 제2의 손흥민을 꿈꾸는 축구 유망주들을 지원하기 위해 작년부터 매년 진행되고 있다.

