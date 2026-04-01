용인시, 시민 중심 복합문화공간 탄생

민원실부터 열린도서관·체력단련장까지 갖춰

이상일 시장 “교양 쌓고 정 나누는 따뜻한 공동체 거점 되길”

경기 용인특례시(시장 이상일) 기흥구 보라동 주민들의 오랜 숙원이었던 '보라동행정복지센터 신청사'가 마침내 문을 열고 본격적인 대민 행정서비스에 돌입했다.

이상일 용인특례시장이 지난 31일 보라동행정복지센터 개청식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 지난달 31일 기흥구 한보라1로 48 일대에서 이상일 용인특례시장과 지역 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 보라동행정복지센터 신청사 개청식을 개최했다고 1일 밝혔다.

이날 개청식에는 이상일 시장과 시민 등 200여 명이 함께해 신청사 건립을 축하했다.

보라동은 지난 2020년 1월 인구 증가와 함께 늘어나는 행정 수요에 따라 상갈동에서 분리됐다.

이상일 용인특례시장이 지난 31일 보라동행정복지센터 개청식에서 시민과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

시는 2020년 2월부터 청사 건립에 들어가 2025년 12월 보라동행정복지센터를 준공하고 3월부터 본격적인 운영을 시작했다.

보라동행정복지센터는 지하 1층, 지상 3층 연면적 4570㎡ 규모로 조성됐다. 1층에는 민원실과 복지상담실 등 행정서비스 공간이 배치됐다.

2층은 주민자치센터 강의실과 열린도서관, 다목적실, 3층은 강당과 체력단련실 등이 들어섰다.

시는 시민을 위한 다양한 편의시설을 갖춘 복합행정공간을 조성해 체계적이고 쾌적한 환경에서 생활밀착형 행정서비스를 제공할 예정이다.

이상일 용인특례시장이 지난 31일 보라동행정복지센터 개청식에서 기념사를 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "체력단련장, 다목적강당 등 시설을 둘러보니 굉장히 훌륭한 행정복지센터가 만들어졌다고 느꼈다"며 "새로운 청사가 시민의 문화생활 시설이자, 교양을 쌓고 정을 나누는 공간이 되길 바란다"고 했다.

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이 시장은 "한국민속촌을 비롯해 통장협의회, 새마을부녀회, 노인회, 청소년지도위원회 등 수많은 단체 회원들이 신청사 건립에 힘을 보태주셔서 감사하다"며 "이러한 훈훈한 마음들이 모여 용인특례시가 살기 좋은 도시, 따뜻한 생활공동체로 더욱더 발전할 것으로 생각한다"고 했다.

이상일 용인특례시장이 지난 31일 보라동행정복지센터 개청식에서 시설을 둘러보고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

그러면서 "주민자치센터 프로그램 35개 강좌에 1170명이 신청했다고 하는데, 앞으로 이곳에서 더욱 알찬 프로그램이 진행될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "시장으로서 앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이며 일상에서 피부로 느낄 수 있는 생활밀착형 행정서비스를 위해 노력하겠다"고 했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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