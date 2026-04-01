하우스오브신세계 청담, 요가하고 브런치까지…‘웰니스 핫플’로 뜬다

룰루레몬·트웰브 브런치 카페로 '웰니스 공간' 강화

팝업스토어·운동 클래스 결합…쇼핑 넘어 체험형 공간 확대

건강식 카페까지 추가…100일 40만명 찾은 웰니스 소비 확장



신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 300,500 전일대비 8,500 등락률 -2.75% 거래량 73,999 전일가 309,000 2026.03.31 15:30 기준 관련기사 기름값 뛰고 물가 올라도 백화점에선 지갑 열렸다…봄세일 매출 30% '껑충' BTS 굿즈 열풍…신세계免 'K-WAVE존' 3월 매출 120%↑ 가성비 한끼 대명사였는데 6000원도 '훌쩍'…마트·편의점 '반값' 공략 전 종목 시세 보기 가 운영하는 하우스오브신세계 청담이 신규 브랜드 입점을 통해 웰니스 중심 공간으로 기능을 확대한다.

이번에 새롭게 들어선 핵심 콘텐츠는 룰루레몬 팝업스토어와 브런치 카페 트웰브다. 두 공간은 쇼핑과 운동, 식음 경험을 한곳에서 연결하는 데 초점을 맞췄다.

신세계는 하우스오브신세계 청담에서 룰루레몬 팝업스토어 운영을 통해 고객 반응을 검증하고 트렌드를 포착한다는 구상이다. 이를 통해 향후 다양한 브랜드의 입점을 검증할 예정이다. 이번 팝업은 오는 7월 20일까지 진행되며, 요가·바레·러닝 등 다양한 운동 프로그램이 정기적으로 운영된다. 클래스는 기존 매장과 앰버서더 네트워크를 기반으로 구성된 강사진이 맡고, 주말에는 러닝 모임도 진행된다. 예약은 네이버 플레이스를 통해 가능하다.

매장에서는 오픈 기념 이벤트도 진행된다. 구매 고객과 사회관계망서비스(SNS) 참여 고객을 대상으로 최대 20만원 상당의 경품 응모 기회를 제공한다.

같은 층에 문을 연 트웰브 카페는 샐러드, 샌드위치, 파스타 등 비교적 가벼운 식사 메뉴를 중심으로 구성됐다. 오트밀과 샐러드 등 균형 잡힌 식단 메뉴와 함께 유기농·공정무역 원두를 활용한 커피, 와인과 간단한 식음 메뉴도 운영된다. 카페는 단순 식음 공간을 넘어 웰니스 중심의 커뮤니티 역할도 염두에 두고 있다.

신세계백화점 관계자는 "국내 대표 웰니스 라이프 스팟으로 자리잡은 하우스오브신세계 청담이 또 한 번의 진화를 이뤄냈다"며 "앞으로도 건강 먹거리를 비롯해 편안하고 풍요로운 경험을 제공할 수 있는 웰니스 1번지로 거듭나겠다"고 말했다.

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한편 하우스오브신세계 청담은 지난해 12월 문을 연 이후 웰니스 식음 콘텐츠를 중심으로 빠르게 자리잡았다. 스무디·주스 메뉴를 강화한 공간과 맞춤형 식단 구성이 가능한 델리 매장이 주목을 받으며, 개장 약 100일 만에 방문객 40만 명을 기록했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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