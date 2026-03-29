다부처 인공혈액 개발 사업 핵심 성과

Rh(D)+O형 기반 표준 세포주 확보

연구비·시간 줄여 임상 진입 기대

질병관리청 국립보건연구원은 국내 연구기관과 바이오기업의 세포치료제 개발을 지원하기 위해 임상등급 역분화줄기세포를 구축했다고 29일 밝혔다.

임상등급 역분화줄기세포는 다부처(보건복지부·과학기술정보통신부·산업통상부·식품의약품안전처·질병청)가 추진 중인 '세포기반 인공혈액 제조 및 실증 플랫폼기술 개발' 사업의 핵심 성과로 적혈구나 혈소판과 같은 혈액성분 외 다양한 세포치료제 개발에 활용될 수 있다.

역분화 줄기세포주 유래 세포치료제 개발순서. 국립보건연구원 AD 원본보기 아이콘

보건연은 제조 및 품질관리(GMP) 기준에 따라 고품질 세포주를 만들고 품질시험을 완료했다. 이를 통해 연구 초기 단계에서 필요한 비용과 시간을 줄일 수 있는 기반을 마련했다.

이번 연구에서는 인공혈액 개발을 목표로 범용성을 높이기 위해 Rh(D)+O형 4명과 Rh(D)-O형 2명의 혈액을 기증받아 활용했다. 기증자별로 3개씩 총 18개의 세포주를 제작하며 이 중 Rh(D)+O형 역분화줄기세포 1개주에 대해 마스터세포은행(MCB)을 구축했다.

국내에서 임상등급 역분화줄기세포의 MCB를 구축한 것은 이번이 처음이다. 이는 임상에 바로 활용 가능한 표준 세포를 국가가 구축해 연구자에게 제공할 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

보건연은 이번 MCB 구축으로 연구자가 세포를 직접 제작해야 하는 부담을 줄이고 비용과 시간을 단축해 세포치료제 개발 및 임상 연구 진입 속도가 빨라질 것으로 기대하고 있다.

김원호 만성질환융복합연구부장은 "향후 Rh(D)+O형과 함께 Rh(D)-O형에 대한 임상등급 역분화줄기세포들의 분양도 빠르게 확대해 국내 연구자들이 고비용, 시간 경쟁 등의 어려움과 한계를 해소하고 인공혈액을 포함한 세포치료제 등의 첨단바이오의약품 개발연구에 실질적인 도움이 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 했다.

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임승관 질병관리청장은 "역분화줄기세포 국가 마스터세포은행의 확립이 재생의료 치료제 개발의 진입장벽을 빠르게 낮추고 글로벌 수준의 고품질 세포 자원 플랫폼으로 기능할 수 있도록 임상 연구와 제조지원 협력 방안을 지속해서 강화해 나가겠다고"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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