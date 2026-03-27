단체 관람객 대상 사전 예약제 운영

화순군립운주사문화관 1층 영상실 전경. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군은 27일 화순군립운주사문화관에서 단체 관람객을 대상으로 영화 상영 프로그램 '힐링 라운지'를 운영한다고 밝혔다.

'힐링 라운지'는 사전 예약을 통해 단체 관람객이 원하는 시간에 맞춰 영화를 관람할 수 있는 프로그램이다. 정해진 상영 시간에 구애받지 않고 일정에 맞춰 자유롭게 이용할 수 있다는 점이 특징이다.

프로그램은 문화관 1층 영상실에서 평일에 운영되며, 최소 10명 이상 단체가 사전 예약할 경우 상영 일정이 확정된다.

이용을 희망하는 경우 네이버 플레이스 '화순군립운주사문화관'을 통해 예약하거나 전화로 신청하면 된다.

이정석 문화예술과장은 "힐링 라운지는 단체 관람객이 전시 관람 이후 여유롭게 머물며 문화를 즐길 수 있도록 마련한 프로그램"이라며, "앞으로도 관람객 수요를 반영한 다양한 참여형 콘텐츠를 확대해 나가겠다"라고 말했다.

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한편, 화순군립운주사문화관은 해당 프로그램을 4월부터 11월까지 운영할 예정이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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