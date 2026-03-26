국힘, '오송 참사 기소'된 이범석 청주시장 컷오프

국민의힘 공천관리위원회는 26일 6·3 지방선거 청주시장 공천을 신청한 이범석 현 청주시장을 컷오프(공천배제)하고 경선을 치르기로 했다.

이날 오후 공관위는 여의도 중앙당사에서 진행한 전체회의에서 이같이 의결했다. 이 시장은 14명이 숨진 청주 오송 지하차도 참사와 관련해 중대재해처벌법상 시민재해치사 혐의로 기소돼 있다.

청주시장 경선에는 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인선 전 충북도 정무특별보좌관, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 등 3명이 나온다.

또 공관위는 후보자 공모 시한 연장에도 신청자가 없는 경기 부천·시흥시를 우선추천지역으로 결정했다. 후보가 발굴되면 해당 후보를 단수 공천할 계획인 것으로 알려졌다.

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한편 국민의힘은 이날 오후 여의도 중앙당사에서 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사를 진행했다. 오디션에는 개그맨 이혁재씨가 심사위원으로 참여해 관심이 집중됐다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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