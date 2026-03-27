외국인 2개월 연속 韓주식 ‘팔자’...채권은 순매수

금감원, 2026년 2월 외국인 증권투자 동향



외국인 투자자들이 국내 주식시장에서 2개월 연속 순매도 행보를 이어간 것으로 나타났다. 반면 채권시장에서는 국채를 중심으로 7조원 이상의 순투자가 이뤄지며 4개월 연속 유입세를 보였다.

27일 금융감독원이 발표한 '2월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 외국인 투자자는 국내 증시에서 주식과 채권을 합쳐 총 12조1260억원을 순회수한 것으로 나타났다. 주식은 순매도한 반면 채권은 순투자했다.

외국인은 지난달 국내 상장주식 19조5580억원을 순매도했다. 유가증권시장에선 19조3190억원, 코스닥시장에선 2390억원 순매도했다.

지역별로 미주에서 10조2000억원이 순매도됐다. 이어 유럽(6조원), 아시아(1조1000억원), 중동(7000억원) 등이 뒤를 이었다. 국가별로는 미국(8조7000억원), 영국(4조7000억원)의 순매도가 두드러졌다.

외국인의 국내 주식 보유량은 지난달 기준 2025조5000억원으로 전체 시가총액의 32.6% 수준이다.

상장주식과 달리 상장채권은 같은 기간 순투자 흐름을 보였다. 외국인은 국내 상장채권 10조6910억원 순매수하고 3조2590억원을 만기상환 받아 총 7조4320억원을 순투자했다. 총 채권 보유량은 337조3000억원으로 전월 대비 6조8000억원 증가했다.

지역별로는 유럽(2조7000억원), 아시아(2조6000억원), 미주(1조3000억원) 순으로 순투자했다. 보유 규모는 아시아(140조3000억원), 유럽(125조원), 순으로 높았다.

채권 종류별로는 국채는 9조5000억원 순투자, 통안채는 1조7000억원 순회수해 국채 310조5000원, 특수채 26조7000억원을 보유했다.

AD

잔존 만기로 보면 1~5년 미만(4조원), 5년 이상(3조5000억원) 채권에서 순투자했다. 이와 달리 1년 미만(1000억원) 채권은 순회수했다. 잔존만기 1년 미만 채권은 70조8000억원, 1~5년 미만은 124조8000억원, 5년 이상은 141조7000억원 보유 중이다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>