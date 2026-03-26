동신대학교가 이민자의 전남 지역 정착을 돕기 위해 2026학년도 1학기 사회통합 프로그램 (KIIP)을 개강했다. 동신대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

동신대학교는 이민자의 전남 지역 정착을 돕기 위해 2026학년도 1학기 사회통합 프로그램 (KIIP)을 개강했다고 26일 밝혔다.

이번 개강식에는 외국인 근로자, 결혼이민자, 유학생 등 다양한 문화를 가진 이민자들이 참석했으며, 1학기 교육 일정 및 과정 이수 절차에 대한 안내와 신규강사 소개 등의 안내가 이뤄졌다.

동신대학교는 이번 프로그램을 통해 외국인 이민자들의 한국어 능력 향상과 지역사회 정착을 위한 알찬 교육을 제공할 계획이다.

사회통합프로그램 전 과정의 외국인 대상 맞춤형 한국어 교육 프로그램을 운영하고, 한국어, 한국문화, 한국사회이해 등 사회 구성원으로서 적응하는 데 필요한 기본 소양교육을 지원한다. 특히, 5단계는 온라인 실시간 화상강의로 진행하며, 전국단위로 외국인 학생을 모집한다. 참여 인원은 0단계(21명), 1단계(21명), 2단계(11명), 3단계(25명), 4단계(22명), 5단계(15명) 등 총 115명이다.

프로그램 운영을 총괄하는 동신대 노병호 교수(한국어교육지원본부장)는 "외국인 이민자들이 한국어 소통능력을 갖추고, 한국문화와 지역 문화에 대한 이해를 통해 지역사회에 잘 적응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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한편 동신대 한국어교육지원본부는 이민자 사회통합프로그램 외에도 이주 배경 학생들의 한국어 교육을 지원하는 디딤학교 운영, 이중언어강사 양성 과정 운영, 이주 배경 학생들을 위한 이중언어 캠프 운영, 지역 계절근로자 한국어교육 등 다채로운 프로그램을 통해 지역사회 정주 인재 양성 및 발전에 기여하고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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