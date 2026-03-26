차세대 담배(NGP) 혁신 플랫폼 연내 출시



"배당 확대와 자사주 매입·소각을 적극적으로 실행해 기업가치 제고를 선도하는 기업으로 책임을 다하겠다."

방경만KT&G 사장은 26일 대전 미래인재원에서 열린 KT&G 제39기 정기주주총회에서 "주주 중심의 자본 배분 원칙을 철저히 이행하겠다"면서 이같이 밝혔다.

시장에서는 KT&G가 자사주 전량 소각을 예고한 만큼 올해 주주환원의 핵심이 '배당 성장'에 맞춰질 것으로 보고 있다. 최근 주가 상승으로 시가배당률이 과거 4~5%대에서 3% 후반대로 낮아진 가운데 배당금 증액을 통해 배당 매력을 끌어올릴 가능성이 크다는 분석이다.

실제 KT&G는 최근 5년간 배당을 꾸준히 늘려왔다. 연간 주당배당금은 2021년 4800원에서 2022년 5000원, 2023년 5200원, 2024년 5400원을 거쳐 2025년 6000원으로 상승했다. 5년 전 대비 약 25% 증가한 수준이다.

방경만 KT&G 사장은 26일 대전 미래인재원에서 열린 KT&G 제39기 정기주주총회에서 인사말을 하고 있다. KT&G 제공. AD 원본보기 아이콘

배당소득 분리과세 도입도 긍정적인 변수로 꼽힌다. 배당 성향 40% 이상이거나 25% 이상이면서 전년 대비 배당이 10% 이상 증가한 기업이 대상이다. KT&G는 장기간 배당 성향 50% 이상을 유지해온 만큼 수혜 후보로 거론된다.

방 사장의 이같은 발언은 최근 실적에 대한 자신감에서 비롯됐다. 이날 주총에서 보고된 KT&G 지난해 연결기준 매출액은 전년대비 11.4% 성장한 6조5797억원, 영업이익은 1조3443억원으로 13% 뛰었다. 에쎄를 비롯한 권련 담배의 해외 수출이 1조원을 돌파하며 실적을 이끌었다.

방 사장은 "해외 궐련 사업의 수익 구조를 질적으로 고도화하겠다"면서 "국가별 정교한 가격 전략과 현지 완결형 생산체계의 본격 가동을 통해 수익성 중심의 질적 성장을 지속하겠다"고 강조했다.

KT&G는 해외 생산·마케팅·유통을 현지에서 일괄 수행하는 '현지 완결형 밸류체인'을 구축해 원가구조를 개선하고 수익성을 끌어올릴 계획이다. 튀르키예 공장 증설과 카자흐스탄 신공장 가동에 이어 올해 인도네시아 공장까지 본격 가동되면서 글로벌 생산 거점이 확대되고 있다. 단순 물량 확대가 아닌 평균판매단가(ASP) 인상과 비용 효율화를 통해 '질적 성장'을 이루겠다는 전략이다.

차세대 담배(NGP) 사업도 속도를 낸다. 방 사장은 "국내 시장 리더십과 해외 사업 역량을 강화하겠다"며 "차별화된 연구개발을 기반으로 혁신 플랫폼을 조기에 출시하고 글로벌 파트너십 시너지를 극대화해 비연소 제품 시장에서 경쟁 우위를 확보하겠다"고 말했다.

KT&G는 릴 하이브리드, 릴 에이블 등 주력 제품을 통해 국내 전자담배 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 여기에 신규 플랫폼 출시가 예고되면서 시장 지배력은 더욱 강화될 것으로 전망된다. 지난해 미국 담배 기업 알트리아와 함께 스웨덴 니코틴 파우치 업체를 공동 인수한 것도 NGP 사업 확장의 일환이다.

AD

한편, 이날 주총에서는 이사회가 상정한 안건이 모두 원안대로 가결됐다. 이에 따라 연간 주당 배당금은 전년 대비 600원(11.1%) 증가한 6000원으로 확정됐다. KT&G는 앞서 상법 개정안 통과 직후 보유 자사주 전량 소각 방침을 밝히며 주주환원 강화 기조를 재확인한 바 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>