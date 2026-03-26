"초격차로 간다"…에코프로, 리사이클·차세대 소재 승부수
불러오는 중...닫기
밸류체인 최적화·경영 효율화 병행
에코프로는 26일 충북 오창 본사에서 제28기 정기주주총회를 열고 초격차 기술력 확보, 글로벌 밸류체인 최적화, 경영 효율화 등 3대 경영 목표를 제시했다고 밝혔다.
송호준 에코프로 대표이사가 26일 충북 청주시 에코프로 본사에서 열린 에코프로 제28기 정기 주주총회에서 주주들을 대상으로 인사말을 하고 있다. 에코프로 제공
이날 주주총회에서는 ▲제28기 재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 ▲이사 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▲등기이사 보수 규정 제정 ▲임원퇴직금 규정 개정 등 주요 안건이 모두 원안대로 가결됐다.
송호준 대표는 주주총회에서 글로벌 톱티어 지위를 공고히 하고 지속 가능한 성장을 이루기 위한 3대 전략으로 ▲기술 리더십 강화 및 차세대 소재 시장 선점 ▲글로벌 밸류체인 최적화를 통한 원가 경쟁력 확보 ▲경영 효율화를 통한 지속 가능한 경영 체제 구축을 제시했다.
송 대표는 "하이니켈 분야에서 초격차 지위를 유지하는 동시에 전고체 배터리와 소듐이온 배터리 등 차세대 소재 기술력을 강화하고 상용화를 앞당기겠다"고 말했다.
또 배터리 리사이클 기술 고도화를 통해 전 생애주기를 통합 관리하는 신사업도 추진하겠다는 계획을 밝혔다. 에코프로는 이를 위해 신재생에너지 사업을 사업 목적에 추가하는 정관 변경 안건을 의결했다.
삼원계 배터리는 리사이클을 통해 니켈·코발트·망간 등 주요 광물을 90% 이상 회수할 수 있어 '도시 광산'으로 주목받고 있다. 회사는 이를 기반으로 경제성을 확보하고 신재생에너지 사업 등과 연계한 미래 성장 동력을 마련한다는 구상이다.
에코프로는 글로벌 밸류체인 강화에도 속도를 낼 방침이다. 인도네시아 니켈 제련소 투자 확대를 통해 광물부터 양극소재까지 이어지는 공급망 경쟁력을 높이고, 헝가리와 포항 공장의 생산 효율을 끌어올려 가격 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.
송 대표는 "인도네시아 IMIP 니켈 제련소 투자에 이어 IGIP 프로젝트를 통해 광물 제련부터 최종 제품까지 이어지는 가치사슬을 완성하겠다"며 "헝가리 공장의 생산 효율을 극대화해 유럽 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"만지지 마세요" 귀여워서 달았는데…알고 보니 54...
아울러 업황 둔화에 대응해 경영 효율화도 추진한다. 가족사 간 중복 업무를 통폐합하는 등 조직 효율성을 높여 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>