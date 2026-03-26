서식지 위축으로 3년간 끊겼던 두꺼비 산란 되돌려

포스코 광양제철소가 지역사회 및 시민단체와 협력하여 사라질 위기에 처했던 섬진강 두꺼비 산란지를 복원하고 생물 다양성 보호를 위한 실질적인 결실을 맺었다.

지난 25일, 광양시 다압면에서 진행된 '섬진강 두꺼비 집들이' 행사를 통해 전남녹색연합이 매입한 두꺼비 산란지 습지의 광양시 기부채납식이 진행됐다.

지난 25일, 광양 다압면 정담센터에서 두꺼비 산란습지 기부채납증서 전달식이 열렸다. 광양제철소 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 지역은 과거 다압 정담센터 건립 이후 물길이 끊기며 3년간 두꺼비 산란이 중단되었던 곳이었다. 이에 광양제철소의 지원 금액 1,500만원과 전남녹색연합 및 시민들이 자발적으로 기부한 성금 3,000만원 등 총 4,500만원으로 두꺼비 서식지를 매입하고 물길과 생태계를 복원하는 '섬진강 두꺼비 내집 마련 프로젝트'를 진행했다.

실제로 올봄 두꺼비들이 다시 찾아와 산란하는 생태적 복원이 성공적으로 이루어졌다.

이번 사례는 개발로 인해 메말라가던 유수지를 시민들의 자발적인 성금과 광양제철소의 적극적인 지원으로 되살려낸 결과라는 점에서 큰 의미가 있으며, 특히 환경 정화를 넘어 민ㆍ관ㆍ산이 협력하여 생물 다양성을 지켜내는 지역 상생 모델을 구축했다는 평가를 받았다.

광양시는 이번에 기부채납 받은 습지를 체계적으로 관리해 두꺼비 서식지 보호와 생태 교육 현장으로 활용할 계획이다.

광양제철소 관계자는 "시민들의 소중한 뜻과 광양시의 공공 인프라, 포스코의 지원이 모여 자연이 다시 숨 쉬는 공간을 만들었다"며 "앞으로도 포스코는 지역사회와 함께 환경적 책임을 다하며 생물 다양성을 보존하고 지속 가능한 지역사회 조성에 노력하겠다"고 밝혔다.

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한편, 광양제철소는 향후 전남녹색연합 및 광양시와 지속적으로 협력해 새끼 두꺼비들의 안전한 이동을 위한 '로드킬 예방' 활동 및 지속적인 서식지 환경 개선 활동도 펼쳐나갈 예정이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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