광주시교육청은 학생 도박 문제 예방과 위기 학생 지원을 강화하기 위해 '또박 도박살핌망' 협의체를 중심으로 통합 안전망을 구축한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 온라인 불법 도박 확산 등으로 청소년 도박 문제가 증가하는 상황에서 예방 중심의 대응 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

앞서 시교육청은 지난 3월 학생 도박 문제 관련 협의체 '또박 도박살핌망'을 출범했다. 협의체는 시교육청·광주시·광주지방경찰·광주전남도박예방치유센터·광주서구중독관리통합지원센터 관계자 등 6명으로 구성됐다.

협의체는 학생 도박문제 관련 정책 운영, 학생 보호조치 방안 논의를 비롯해 ▲도박문제 예방 주간 운영 ▲ 찾아가는 도박예방교육 운영 ▲등굣길 청소년 도박예방 연합 캠페인 등을 진행한다.

시교육청은 '또박 도박살핌망'을 기반으로 지자체, 경찰, 도박문제예방치유센터 등과 함께 도박문제 조기 발견, 상담, 예방교육 등을 실시한다.

특히 학생 도박문제를 '발견-개입-치유-사후관리'로 이어지는 단계별 지원 체계 속에서 관리하고, 맞춤형 치유 프로그램과 상담 지원을 통해 재발 방지와 학교 적응력 향상을 도모한다.

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박철영 교육국장은 "도박 예방교육은 학생들의 안전한 성장과 행복한 학교생활을 위한 필수 교육"이라며 "관계기관과 적극 협력해 학생들이 올바른 가치관과 건전한 생활 습관을 확립할 수 있도록 역할을 하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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