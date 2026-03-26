26일 서울시장 출마 선언

"서울의 내일을 여는 '플랜A' 후보 되겠다"

서울시장 출마를 선언한 박수민 국민의힘 의원이 "서울의 주택·일자리·교통·육아 등 현안은 서로 연결된 하나의 구조이며, 구조를 바꾸지 않으면 아무것도 해결되지 않는다"며 구조 개혁의 필요성을 역설했다.

26일 박 의원은 국회 소통관에서 서울시장 출마 선언을 하고 이같은 내용을 밝혔다. 그는 "저는 공직과 민간을 오가며 현장과 정책의 소통 부재를 경험했다"며 "개인의 노력으로는 넘을 수 없는 구조의 벽이 분명히 존재한다"고 말했다.

이어 "서로 연결된 문제를 쪼개서 접근해서는 안된다"며 "시민의 질문을 따라가며 끝까지 풀어내겠다"고 덧붙였다.

오세훈 서울시장과의 차별화되는 본인의 강점에 대해서는 풍부한 현장 경험을 내세웠다. 박 의원은 "저는 현장에서 살아온 야전 사령관"이라며 "오 시장의 '신속통합기획'은 이제 시즌 2로 가야한다. 제가 이어받아 돌파력을 발휘하겠다"고 말했다.

오 시장이 요구한 '혁신 선대위원회'를 비롯한 당내 노선 전환에 대해서는 "(오 시장의 혁신 선대위 요구는) 아주 부적절하다"며 "정치적 논쟁을 불러일으킬 수 있는 '혁신 선대위' 대신 저는 시민과 유기적으로 연결될 수 있는 '실무형 선대위'를 요청드릴 것"이라고 말했다.

박수민 국민의힘 의원이 26일 국회 소통관에서 서울시장 후보 출마 회견을 마친 뒤 취재진과 인터뷰 하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

서울시장의 주요 공약인 주택 정책 관련해서는 신축 공급, 거래 활성화, 주택 바우처 사업 등 '3종 세트'를 언급했다.

박 의원은 "공공 임대는 유지하나 최소한의 필요한 만큼만 공급하고, 시민들께 직접 드리는 바우처 형식으로 지원할 것"이라며 "보유세·양도세 등 세금은 이를 도와주는 방향으로 설계하면 된다"고 말했다.

AD

더불어민주당 후보의 경쟁력에 대해서는 "서울시의 문제는 현장에 있다"며 "대통령에 의존해서 서울 시장을 풀어가려하면 안된다"고 지적했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>