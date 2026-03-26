핵심 구성품 국산화로 해외 표적기 대체

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 25,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,850 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 대한항공, 다음달까지 부산 출발 중화권 항공권 할인 대한항공, 축구 국가대표팀 공식 후원…북중미 월드컵 지원 대한항공, 자사 기내식 공급업체 지분 한앤컴퍼니로부터 전량 인수 전 종목 시세 보기 이 고속 무인표적기에 고도의 인공지능(AI) 기술을 탑재해 군집제어 및 임무 자율성을 극대화하는 차세대 무인기 개발에 속도를 내고 있다.

차세대 고속 무인표적기. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

대한항공은 전날 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC)에서 방위사업청(방사청), 해군, 공군, 국방기술진흥연구소 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 '아음속 무인표적기 국산화 개발 과제' 체계요구조건검토회의(SRR·System Requirement Review)를 성공적으로 마쳤다고 26일 밝혔다. 지난해 11월 대한항공이 방사청의 해당 과제를 수주한 이후 4개월간 연구·개발을 거쳐 나온 결과다. 이번 과제는 아음속 무인표적기 기체, 조종·통제 장비, 발사대 등 핵심 구성품을 국산화하며 해외 구매 표적기를 대체하는 것이 핵심이다.

이날 SRR을 통해 대한항공의 무인기 설계 역량이 다시 한번 입증됐다는 평가가 나온다. 대한항공이 개발 중인 고속 무인표적기는 국내 최고 수준인 마하 0.6(시속 약 735㎞)급의 비행 성능을 자랑한다. 고난도의 고속 비행 제어 기술이 요구되는 만큼, 대한항공은 그간 축적한 무인기 개발 노하우를 총동원해 내년까지 시제기 출고 및 초도 비행을 완료할 계획이다.

대한항공은 고속 무인표적기에 고도의 AI 기술을 탑재해 군집 제어 및 임무 자율성을 극대화할 전망이다. 또한 임무별 센서와 장비를 모듈화해 장착·운용할 수 있는 개방형 기술을 적용, 무인기의 경제성과 작전 효율성을 획기적으로 높이는 방안도 추진 중이다.

대한항공은 2028년까지 즉시 실전 배치 가능한 수준의 완성도를 갖춘 고속 무인표적기 개발에 주력하고 있다. 이를 통해 우리 군이 2030년 초반 전력화를 목표로 추진 중인 '유·무인 복합 전투체계(MUM-T)'와 '전투기 협업 다목적 무인항공기(SUCA)' 개발의 핵심 징검다리로 삼겠다는 방침이다.

AD

대한항공 관계자는 "고속 무인표적기 설계와 AI 기술의 결합은 K-방산이 글로벌 시장에서 초격차를 확보하기 위한 필수 관문"이며 "대한항공은 국가 전략 자산인 고속 무인표적기 체계 국산화를 조기 완수해 우리 군의 전투력 강화와 K-방산의 글로벌 경쟁력 확보에 기여하겠다"고 전했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>