[단독]중동 불안 확산에 선제 대응, 신보 P-CBO 3조로 확대

단기자금시장 불안시

PF-ABCP 매입도 추진

중동 지역 긴장 지속에

400여개 기업 피해 지원 요청

중동 지역 긴장 고조로 금융시장 불안 우려가 커지자 정부가 자금시장 방어에 나섰다. 금융당국은 올해 신용보증기금의 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권) 지원 규모를 기존 2조8000억원에서 3조원으로 확대하기로 했다. 시장 불안 확산 시 PF-ABCP(프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음) 매입도 추진한다. 중동발 불안이 실물 피해와 시장 심리 위축으로 번지기 전에 기업 자금 경색을 선제적으로 차단하려는 조치다.

26일 금융권에 따르면 신보는 중동 상황 장기화에 따른 자금시장 불안 가능성에 대비해 올해 P-CBO 공급 계획을 확대 조정했다. 당초 연간 지원 계획은 2조8000억원 규모였지만 이를 3조원으로 늘려 시장안정 기능을 강화하기로 했다. 중동 상황 전개에 따라 지원 금액과 종류 등을 탄력적으로 운영할 계획이다.

P-CBO는 신용등급이 낮아 개별적으로 회사채를 발행하기 어려운 기업들의 회사채를 한데 묶어 유동화한 뒤 신용보증기금이 보증을 통해 시장에서 소화될 수 있도록 돕는 제도다. 직접 회사채를 발행하기 어려운 기업도 자금을 조달할 수 있는 통로가 된다. 시장 불안기에는 우량기업보다 먼저 막히는 비우량 기업의 회사채 발행을 떠받쳐 기업 자금 경색이 실물 위기로 번지는 것을 막는 안전판 역할을 할 수 있다. 당국이 P-CBO 지원 규모를 2000억원 늘리기로 한 것은 시장 불안이 장기화할 경우 신용도가 낮은 기업을 중심으로 회사채 발행 여건이 빠르게 악화할 수 있다는 판단에서다.

단기자금시장 불안이 커지면 PF-ABCP 매입도 추진하기로 했다. 중동발 변수가 실물 피해를 넘어 시장 전반의 심리 위축으로 번질 경우 기업 자금줄이 막히지 않도록 신속하게 조치하겠다는 의지다. PF-ABCP는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권을 기초로 발행되는 단기 기업어음이다. 장기간 소요되는 부동산 개발사업에 필요한 자금을 만기 1~3개월 안팎의 단기물로 조달하는 구조인 만큼, 차환이 막힐 경우 신용을 보강한 증권사의 유동성이 약화된다. 시장 심리 악화 때 가장 먼저 흔들리는 취약 고리로 꼽힌다. 그 때문에 산업은행과 신보는 2022년 레고랜드 사태 당시에도 PF-ABCP를 매입해 단기자금시장 경색 차단에 나섰었다.

금융 현장에서는 이미 중동 사태 관련 피해 지원 요청이 누적되고 있다. 산업은행은 25일 기준 최근 중동 지역 리스크 확대에 따라 만기 연장 등 필요 조치를 요청한 기업이 10건 안팎으로 집계하고 있다. 기업은행에도 수출 피해 기업들의 지원 요청이 이어지고 있다. 신보는 지난 3일 이후 약 2~3주간 400여개 기업의 요청을 받아 보증 지원을 집행했다. 수출입은행은 환율 상승과 유가 상승 및 물류비 영향으로 간접적인 피해를 받는 기업들에 자금을 지원하고 있다고 설명했다. 정부는 중동 지역 리스크 확대에 대비해 정책금융기관을 중심으로 총 20조3000억원 규모의 금융지원 프로그램을 마련한 상태다.

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피해는 중소기업에서 확산하고 있다. 중소벤처기업부에 따르면 중동 사태 관련 중소기업 피해와 애로는 379건으로 집계돼 전주보다 117건 늘었다. 유형별로는 운송 차질이 61.4%로 가장 많았고 계약 취소·보류가 35.1%, 물류비 상승이 34.3%로 뒤를 이었다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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