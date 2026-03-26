정동영 통일부 장관은 본인 명의의 강남 아파트를 포함해 총 25억8438만원의 재산을 보유했다고 신고했다.

정동영 통일부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부공직자윤리위원회가 26일 관보에 공개한 '2026년 고위공직자 정기재산변동사항 공개'에 따르면 정 장관은 지난해 말 기준 이 같은 규모의 재산을 신고했다. 이는 지난해 7월 취임 당시 신고한 재산보다 약 4000만원 늘어난 규모다.

정 장관은 서울 강남구 도곡동 소재 아파트 17억원을 보유했고, 종로구 평창동 소재 아파트 전세권 11억5000만원 등을 신고했다. 여기에 배우자 명의의 전북 순창군 소재 단독주택 4억6775만원, 경기 고양시 소재 상가 1억4819만원 등 총 35억원의 건물을 신고했다. 다만 강남 도곡동 소재 아파트는 임대보증금 9억원의 채무를 함께 신고했다.

아울러 배우자 명의의 강원·전북·충남·충북 등 소재의 태양광발전소 지분 등 9억7932만원을 신고했다.

생활비 및 전세 보증금 지출 등으로 예금 자산은 취임때 신고한 금액(4억4390만원)보다 줄어든 3억7358만원을 신고했다. 정치자금법에 따른 후원금 계좌는 7647만원에서 2억163만원으로 늘었다.

정 장관의 장·차남은 독립생계를 이유로 재산 고지를 거부했다.

AD

김남중 통일부 차관은 본인과 배우자, 모친이 각각 소유한 아파트 3채를 포함해 총 4억8288만원의 재산을 신고했다. 부동산 자산이 16억원이나, 임대보증금 등 채무가 11억7885만원이었다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>