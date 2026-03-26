1년 전 대비 18.8억원 증가

'결국 국민이 합니다' 등 책 저작권 수익만 15.6억

농협은행 예금 14.3억 증가…삼성증권 계좌 새로 신고

분당 아파트·인천 계양 전세권 등 건물 23억 신고

장남 경조사 등 현금 2억 5000만원 신고

이재명 대통령의 지난해 말 기준 신고 재산이 49억7721만원으로 1년 전보다 18억8807만원 증가한 것으로 나타났다. 신고 재산 중 예금이 크게 늘었는데 국내 증시 상승으로 상장지수펀드(ETF) 평가 이익 증가, 출판물 저작권 수입 등의 영향으로 풀이된다. 자녀 결혼 등 경조사 수입도 2억5000만원으로 집계됐다. 재산공개 기준일 이후 이 대통령은 적극적으로 추진하고 있는 부동산 정책의 신뢰를 높이고자 김혜경 여사와 공동명의로 보유한 경기 성남 분당구 아파트를 매물로 내놓은 상황이다.

26일 정부공직자윤리위원회는 관보를 통해 이 대통령이 신고한 이런 재산 변동 내역을 공개했다. 세부 내역을 보면 재산은 예금과 건물에 집중됐다. 건물은 23억원, 예금은 30억6413만원, 채권은 7억원, 채무는 14억1166만원, 현금은 2억5000만원, 회원권은 2650만원으로 신고됐다.

아파트를 포함한 건물의 가액은 1년 전보다 약 3억5000만원 증가했다. 이 대통령 본인 분당 수내동 아파트 82.13㎡는 8억4250만원, 배우자 지분 82.12㎡도 8억4250만원으로 각각 신고됐는데 두 지분 모두 공시가격 상승으로 1년 새 1억1450만원씩 올랐다. 이 대통령 본인과 김혜경 여사 명의의 인천 계양 아파트 전세권은 각각 2억4000만원이었다. 장남은 강원 속초 조양동 속초자이 전세권 1억3500만원을 새로 신고했다.

예금 항목 증가는 전체 재산 증가를 끌어올린 가장 큰 요인이었다. 이 대통령이 신고한 예금 보유액은 15억 8398만원에서 30억6413만원으로 대폭 증가했다. 이 대통령 본인 명의의 농협은행 예금이 15억6362만5000원으로 1년 새 14억2825만원 늘었다. 삼성증권 계좌 7124만원도 새로 신고됐다.

눈에 띄는 점은 예금 증가분의 대부분은 출판물 저작권 소득으로 이 대통령은 15억6060만원, 김 여사는 607만원이었다. 청와대 관계자는 "이 대통령의 정치철학을 담은 책 '결국 국민이 합니다'가 상당히 많이 판매된 것으로 안다"고 설명했다. 국내 증시의 가파른 상승으로 ETF 평가 이익 역시 예금액 증가에 보탬이 됐다. 이 대통령은 대선 후보 시절 '코스피 5000' 시대를 공약하면서 ETF 상품 4000만원어치를 매수했고, 5년간 매월 100만원씩 총 6000만원을 더 투자하겠다고 약속했었다. 현금 2억5000만원도 새로 반영됐는데 지난해 6월 이 대통령의 장남 동호 씨의 결혼 축의금 수입으로 보인다.

채무는 분당 아파트 관련 임대보증금이 대부분을 차지했다. 본인 명의 건물임대채무 5억6500만원, 배우자 명의 건물임대채무 5억6500만원으로 합계 11억3000만원이었다. 여기에 배우자 사인 간 채무 2억5000만원, 장남의 농협은행 주택자금대출 3166만원이 더해졌다. 채권 항목에는 이 대통령 본인 명의 사인 간 채권 7억500만원이 기재됐다. 기타 재산으로 오크밸리 콘도미니엄 회원권은 2650만원으로 220만원 올랐다. 가상자산은 장남 명의로만 신고됐는데, 리플(XRP)·테더(USDT) 등 4105만7000원어치였다. 변동 사유는 거래소 내 매입으로 적시됐다.

보유 차량은 크게 줄었다. 더불어민주당 대표 사직에 따라 당에서 사용하는 공용차량이던 2013년식 레이와 2019년식 더뉴카니발이 재산 목록에서 빠졌고, 2024년식 G80 2대도 매각 처리됐다. 현재 차량 항목에는 2006년식 뉴체어맨 2대만 남아 총 219만원으로 신고됐다. 정치자금법상 예금계좌도 종전 1억499만원에서 0원으로 정리됐다. 변동 사유에는 국회의원 자격 상실로 인한 정치자금 계좌 변동이라고 적시됐다.

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한편 재산공개 기준일 이후 이 대통령은 김혜경 여사와 공동명의로 보유한 경기 성남 분당구 수내동 양지마을금호1단지 아파트를 29억원에 매물로 내놓은 것으로 알려졌다. 청와대는 지난달 27일 이 대통령이 아파트를 매물로 내놓은 배경에 대해 "거주 목적의 1주택 소유자였으나 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도"라고 설명했다. 같은 단지 같은 평형 매물이 31억~32억원 선에 나와 있다는 점을 고려하면 시세보다 낮은 가격에 내놓은 셈이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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