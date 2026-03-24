26일부터 전국 매장서 판매

더본코리아 커피 전문 브랜드 빽다방이 제로슈거 과일 음료와 헬시 간식 8종을 출시한다고 24일 밝혔다.

26일부터 판매되는 이번 신메뉴는 ▲제로슈거 납작복숭아 아이스티·아샷추 ▲제로슈거 레몬 티·에이드 ▲제로슈거 자몽 티·에이드 ▲저당 단팥소라빵 ▲프로틴클러스터(다크초코&넛츠) 등이다.

더본코리아 커피 전문 브랜드 빽다방이 제로슈거 과일 음료와 헬시 간식 8종을 출시한다고 24일 밝혔다.(사진제공=더본코리아) AD 원본보기 아이콘

'제로슈거 납작복숭아 아이스티(ICED)'는 납작복숭아 향과 홍차 베이스가 어우러진 음료이며, 에스프레소 샷을 더한 '제로슈거 납작복숭아 아샷추(ICED)'는 과일 풍미와 커피의 조화를 느낄 수 있다.

'제로슈거 레몬티(HOT/ICED)'는 레몬의 풍미를 강조했으며, '제로슈거 레모네이드(ICED)'는 탄산을 더했다. '제로슈거 자몽티(HOT/ICED)'와 '제로슈거 자몽에이드(ICED)'는 자몽 특유의 쌉싸름하고 상큼한 풍미를 티와 에이드로 구현했다.

'저당 단팥소라빵'은 당류 부담을 낮춘 디저트 메뉴로, 국산 팥을 활용한 크림과 고소한 호두를 더했다. '프로틴클러스터(다크초코&넛츠)'는 견과류와 코코넛칩, 현미·귀리 튀밥을 더한 고단백·고식이섬유 간식이다.

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이번 신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방에서 판매되며, 제로슈거 과일 음료와 '프로틴클러스터(다크초코&넛츠)'는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 빵연구소에서도 만나볼 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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