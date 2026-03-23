대만 한족 12만명 유전체 분석

"키 클수록 심방세동·자궁내막증 위험 ↑"

동아시아인을 대상으로 한 대규모 유전 분석에서 키가 클수록 심방세동과 자궁내막증 위험이 증가한다는 연구 결과가 나왔다.

최근 대만 중국의약대학교 병원 연구팀은 학술지 'PLOS 유전학'(PLOS Genetics)에 "키가 큰 사람일수록 자궁내막증과 심방세동 위험이 더 높은 것으로 나타났다"고 밝혔다.

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사람의 키는 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용해 결정된다. 유전적 요인은 여러 건강 상태와 연관된 것으로 알려졌지만, 그간 동아시아 인구를 대상으로 한 연구는 충분히 이뤄지지 않았다.

연구진은 키 또는 유전적 요인으로 인해 키가 작은 '가족성 저신장'(familial short stature)과 관련된 유전 요인을 찾기 위해 두 차례 전장 유전체 연관성 분석(GWAS)을 수행했다. 12만명 이상의 대만 한족 데이터를 활용해 키와 관련된 유전 변이 293개와 가족성 저신장과 관련된 변이 5개를 확인했다. 이후 동아시아 5개 바이오뱅크 데이터를 추가로 분석해 해당 유전 변이와 건강 위험 간의 연관성을 평가했다.

연구 결과 키는 신체 크기와 폐 기능뿐 아니라 심혈관 및 생식 관련 특성과도 연관된 것으로 나타났다. 키가 클수록 자궁 내막과 유사한 조직이 자궁 밖에서 자라는 자궁내막증과 심장이 불규칙하게 빠르게 뛰는 심방세동 발생 위험이 높아지는 경향을 보였다. 반면 키가 작은 사람은 자궁내막증 발생 가능성이 작았다.

연구진은 이번 연구를 통해 키를 결정하는 유전적 요인이 다양한 건강 관련 특성과 복합적으로 연결돼 있음을 확인했다고 설명했다. 또 키가 동아시아 인구에서 특정 질환 위험을 예측하는 데 활용될 수 있는 유전적 지표가 될 수 있다고 판단했다.

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다만 연관성을 임상적으로 활용하기 위해서는 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다. 연구진은 "여러 동아시아 바이오뱅크의 유전 데이터를 통합 분석한 결과 키와 관련된 유전 요인은 성장뿐 아니라 심방세동, 자궁내막증 등 임상적으로 중요한 결과와도 관련이 있었다"며 "향후 키 관련 다유전자 점수가 동아시아 인구에서 질환 위험을 조기에 예측하는 데 활용될 수 있을 것"이라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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