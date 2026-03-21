"하이브 행사를 국가·공동체가 지원"

"'민주·역사적 공간' 광화문, 잘 살리는 계기 되길"

김민석 국무총리는 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 광화문 광장에서 안전 관리 상황을 점검하며 BTS 소속사 하이브가 국민들이 불편을 감수하고 있다는 점을 인식해야 한다고 말했다.

김 총리는 이날 세종문화회관에 마련된 BTS 공연 통합현장 본부 상황실에서 회의를 열고 "BTS 컴백 공연이 국가적 행사가 됐고 세계가 관심을 갖는 행사가 됐지만, 근본적으로는 BTS와 하이브가 하는 행사를 국가와 공동체가 지원하는 것"이라고 짚었다.

(서울=연합뉴스) 이정훈 기자 = 김민석 국무총리가 21일 서울 종로구 세종문화회관에 마련된 BTS 행사 지원 서울시 통합현장본부를 찾아 공연 안전관리 대책과 계획을 점검한 뒤 공연장을 살펴보고 있다. 2026.3.21 uwg806@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

그는 "그렇기 때문에 회사가(하이브가) 공연 때뿐만 아니라 앞으로도 책임감을 갖고, 전 국가와 국민들이 일정한 불편을 감수하고 있다는 것을 인식하는 것이 중요하다"고 강조했다. 그러면서 "물론 그렇게 할 만큼 (공연에) 의미가 있다는 점도 우리가 인지하고 있기 때문에 이렇게 국가적인 역량이 동원되고 있는 것"이라고 덧붙였다.

김 총리는 "광화문은 국가 공간이자 역사 공간이자 민주적 공간"이라며 "특별히 오늘은 그것을 잘 살리는 계기가 됐으면 좋겠다. 워낙 우리 정부가 이런 일에 대한 경험이 많고 하이브도 경험이 있기 때문에 잘 진행될 것"이라고 전했다.

김 총리는 이날 행정안전부와 서울시, 경찰·소방 및 BTS 소속사 하이브 측으로부터 안전 관리 계획 등을 보고 받았다. 또한 테러 관련 지휘 본부의 준비 상황과 상황 발생 시 종합 지휘 체계 등을 점검했다.

BTS 공연은 이날 오후 8시부터 광화문광장에서 열린다. 공연장 안전 관리 등을 위해 현장에 경찰과 소방, 공무원 등 1만5000명이 투입된다.

AD

공연을 위해 세종대로는 전날 밤부터 전면 통제됐고, 인근 도로도 공연 시간이 다가오면서 통제가 강화되고 있다. 광화문역과 시청역, 경복궁역 등에는 지하철 및 버스 등이 무정차 통과하거나 우회한다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>