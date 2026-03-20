"ChatGPT에서 화장품 산다"…아모레퍼시픽, AI 쇼핑 실험 본격화

대화형 추천·제품 비교까지

AI 기반 맞춤형 뷰티 커머스 구현

'AI 퍼스트' 전략 가속

결제·배송 연동 등 에이전틱 커머스 확대

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 134,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 135,600 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 "K뷰티 아이디어 1000만원"…아모레, 글로벌 대학생 공모전 K-뷰티 2막은 '테크 전쟁'…미용의료시장 선점 나선다 전 종목 시세 보기 이 생성형 인공지능(AI) 플랫폼을 활용한 뷰티 커머스 확장에 나섰다.

아모레퍼시픽은 오픈 AI의 챗GPT 내에서 자사 공식 쇼핑 채널인 '아모레몰' 앱을 선보이며, 대화형 기반의 새로운 쇼핑 경험을 제공한다고 밝혔다.

챗GPT 앱은 사용자가 대화를 이어가는 과정에서 외부 서비스를 직접 이용할 수 있도록 한 기능으로, 2025년 10월 출시 이후 전 세계 수억 명이 활용 중이다. 아모레퍼시픽은 국내 뷰티 기업 가운데 처음으로 해당 플랫폼에 입점해 글로벌 이용자 접점을 확대하고, 해외 소비자와의 연결 고리도 강화했다.

이번에 선보인 아모레몰 챗GPT 앱은 고객이 대화를 통해 제품을 탐색하고 비교할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 피부 타입이나 고민, 사용 목적 등을 입력하면 이에 맞는 제품을 추천받을 수 있으며, 성분과 효능, 가격 등도 함께 비교할 수 있다. 이러한 추천 기능에는 그동안 축적해 온 뷰티 데이터와 전문성이 반영돼 개인 맞춤형 상담에 가까운 정보를 제공한다.

이번 서비스는 아모레퍼시픽이 추진 중인 'AI 퍼스트(AI First)' 전략의 연장선에 있다. 회사는 지난해 자체 쇼핑몰에 AI 챗봇 '아모레챗'을 도입한 데 이어, 이번에는 글로벌 AI 플랫폼으로 영역을 넓히며 기술 적용 범위를 확대했다. 향후에는 결제와 배송 기능까지 연동해 보다 완성도 높은 AI 기반 커머스 환경을 구축한다는 계획이다.

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한편 아모레퍼시픽은 생성형 AI를 활용한 뷰티테크 분야에서도 성과를 이어가고 있다. 맞춤형 메이크업 가상 체험 솔루션 '워너-뷰티 AI'로 CES 2025 혁신상을 수상했으며, 피부 이미지를 분석해 맞춤 케어를 제안하는 AI 솔루션도 CES 2026에서 공개한 바 있다. 또한 향후 다양한 디지털 접점을 통해 AI 기반 서비스 고도화를 이어갈 계획이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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