삼성 "금산법 위반 리스크 선제적 해소"

삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 230,500 전일대비 4,500 등락률 -1.91% 거래량 234,935 전일가 235,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 보험사도 보이스피싱범 잡는다…삼성생명, 서초경찰서와 업무협약 전 종목 시세 보기 과 삼성화재 삼성화재 close 증권정보 000810 KOSPI 현재가 478,500 전일대비 15,500 등락률 -3.14% 거래량 99,380 전일가 494,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 "암 걸려도 관리 잘하면 오래 산다…10명 중 8.5명 5년 이상 생존" 보험연구원 부원장에 정성희 선임연구위원 삼성화재, 문체부 주최 '대학생 광고대회' 협업 프로젝트 전 종목 시세 보기 가 보유하고 있는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 200,500 전일대비 8,000 등락률 -3.84% 거래량 19,884,483 전일가 208,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 삼성전자 "AI 반도체 주도권 확보 위해 올해 총 110조 투자" 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 노태문 만난 리사 수…삼성-AMD 반도체·모바일 전방위 협력 전 종목 시세 보기 주식 1조5000억원어치를 매각한다.

서울 서초구 삼성생명 본사. 삼성생명 AD 원본보기 아이콘

삼성생명은 19일 보유 중인 삼성전자 주식 624만4658주(0.11%)를 매각하기로 결정했다고 공시했다. 처분 금액은 1조3020억원이다.

삼성화재도 이날 삼성전자 주식 109만1273주(0.02%)를 매각하기로 했다고 공시했다. 처분 금액은 2275억원이다.

서울 서초구 삼성화재 본사. 삼성화재 원본보기 아이콘

삼성 측은 이번 자사주 매각은 삼성전자의 자사주 소각에 따른 지분율 상승 가능성에 대응하기 위한 조치라고 설명했다.

앞서 삼성전자는 사업보고서를 통해 보유 중인 자사주 가운데 보통주 7336만주를 올해 상반기 내 소각할 예정이라고 밝힌 바 있다.

삼성생명 관계자는 "금융산업의 구조개선에 관한 법률(금산법) 위반 리스크가 발생하게 돼 법 위반 요소를 선제적으로 해소하기 위해 초과 예상되는 지분 일부 매각을 결정했다"고 설명했다.

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삼성화재 관계자도 "금산법 내 금융계열사의 비금융사 주식 10% 보유 제한 조항을 준수하기 위해 삼성전자 주식을 매각할 예정"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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